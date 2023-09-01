Politico: Первые 10 танков Abrams прибудут на Украину к середине сентября

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут получить первые 10 из 31 американского танка M1 Abrams в середине сентября. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники в Пентагоне. Они утверждают, что в текущий момент танки находятся в Германии, после ремонта их планируют передать украинской стороне.

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По словам пресс-секретаря Командования Армии США в Европе и Африке Мартина О'Доннелла, Вашингтон планирует ускорить передачу танков Abrams Киеву к осени. Он добавил, что завершено обучение 200 солдат ВСУ управлению M1 Abrams на американских тренировочных базах в Германии. До этого американская компания General Dynamics получила контракт Министерства обороны США в объеме $33,8 млн на техническую поддержку танков Abrams.

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