Украина может попросить другие страны об экстрадиции уклонистов

«Но у нас сейчас очень усилилось направление международной правовой помощи, и к любой стране мира, кроме России, наши правовые органы могут прийти и сделать запросы на экстрадицию таких людей. И привезти их на Украину, чтобы они несли соответствующую ответственность», — сказал Арахамия.