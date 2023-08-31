Украина может попросить другие страны об экстрадиции уклонистов
Киев может обратиться к другим странам с целью экстрадиции военнообязанных, которые покинули Украину по поддельным справкам о негодности к службе по состоянию здоровья. Об этом заявил глава парламентской фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия, передает ТАСС.
Он отметил, что дотянуться до уклонистов, покинувших Украину, у правоохранителей страны «прямо сейчас нет возможности».
«Но у нас сейчас очень усилилось направление международной правовой помощи, и к любой стране мира, кроме России, наши правовые органы могут прийти и сделать запросы на экстрадицию таких людей. И привезти их на Украину, чтобы они несли соответствующую ответственность», — сказал Арахамия.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о проведении проверки в стране обоснованности выдачи справок о непригодности к военной службе, выписанных после 24 февраля 2022 года. Также он решил пересмотреть систему определения пригодности к службе. Такие меры местные и западные СМИ связывают с серьезной нехваткой на Украине живой силы в зоне боевых действий.