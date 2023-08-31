Пентагон: США не ведут войну против России

"США не находятся в состоянии войны с Россией. Мы сконцентрированы на том, чтобы поддерживать Украину, чтобы она могла защищать себя и свой суверенитет", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, движется ли конфликт на Украине к масштабной войне или, возможно, на саммите Группы двадцати, который пройдет в сентябре в Индии, будет найдено решение по урегулированию кризиса.