Собянин сообщил о совместной работе с Минобороны по созданию ПВО

Москва совместно с Минобороны за считанные недели создает новые системы противовоздушной обороны (ПВО) для защиты российской столицы от беспилотников и терактов. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин, передает ТАСС.

Он отметил, что в прошлом году была построена самая большая и мощная линия обороны для военнослужащих в зоне специальной военной операции (СВО), в этом году многое сделано для обороны Москвы от атак, которые предпринимаются практически ежедневно.

Мэр добавил, что когда Минобороны обратилось к столичным властям с вопросом о переустройстве позиций систем ПВО, возник вопрос, за какое время это необходимо сделать. Глава города ответил, что это нужно выполнить даже не за месяц, а за сутки.

«И на протяжении последних нескольких недель мы, действительно, в течение суток по запросу министерства обороны создаем новые объекты ПВО. Иногда не успевает остыть асфальт, как работают уже ракеты, которые сбивают летящие беспилотники», — подчеркнул Собянин.