Сирия при поддержке России нанесла удары по позициям террористов

Министерство обороны Сирии заявило, что вооруженные силы страны нанесли атаки по позициям террористических формирований в провинциях Хама и Идлиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство SANA.

Отмечается, что удары были нанесены при поддержке Воздушно-космических сил России. Как добавили в сирийском ведомстве, в результате атаки были «убиты и ранены десятки террористов», а также уничтожена их техника и боеприпасы.