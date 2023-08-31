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Сирия при поддержке России нанесла удары по позициям террористов

Министерство обороны Сирии заявило, что вооруженные силы страны нанесли атаки по позициям террористических формирований в провинциях Хама и Идлиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство SANA.

Сирия при поддержке России нанесла удары по позициям террористов
© РИА Новости

Отмечается, что удары были нанесены при поддержке Воздушно-космических сил России. Как добавили в сирийском ведомстве, в результате атаки были «убиты и ранены десятки террористов», а также уничтожена их техника и боеприпасы.

Ранее Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии заявил, что авиация проамериканской антитеррористической коалиции 16 раз за одни сутки нарушила воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф.

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