NZZ: истребители F-16 могут навредить ВСУ больше, чем помочь
Поставка Украине истребителей F-16 может навредить ВСУ.
Об этом пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.
«Базы F-16 становятся приоритетными целями для армии России», — говорится в сообщении.
Ранее обозреватели CNN Тим Листер и Орен Либерман отметили, что истребители F-16 станут заманчивой целью для российских ракет.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские ВВС могут начать использовать F-16 весной следующего года.