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NZZ: истребители F-16 могут навредить ВСУ больше, чем помочь

Поставка Украине истребителей F-16 может навредить ВСУ.

NZZ: истребители F-16 могут навредить ВСУ больше, чем помочь
© RT на русском

Об этом пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

«Базы F-16 становятся приоритетными целями для армии России», — говорится в сообщении.

Ранее обозреватели CNN Тим Листер и Орен Либерман отметили, что истребители F-16 станут заманчивой целью для российских ракет.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские ВВС могут начать использовать F-16 весной следующего года.

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