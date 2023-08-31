ECOWAS представил главам МИД ЕС планы о военной операции против Нигера

Глава Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) и министр иностранных дел Нигера в свергнутом путчистами правительстве президента Мохамеда Базума представили главам МИД ЕС свои соображения о проведении военной операции ECOWAS против Нигера. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС в Толедо.

"Участие африканских лидеров стало очень полезно, они представили африканское видение ситуации [в Нигере] и возможности военного развертывания на земле", - сказал Боррель.

При этом он подчеркнул, что ЕС остается пока в "режиме слушателя" в отношении возможной военной операции ECOWAS, Брюссель со своей стороны прекратил все виды помощи Нигеру и приступил к разработке санкций.