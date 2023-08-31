МО РФ сообщило о попытке дискредитации ВС при ротации МАГАТЭ на ЗАЭС

Российское Минобороны сообщило, что Киев пытался дискредитировать Вооружённые силы России при ротации миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции.

Отмечается, что на пути движения миссии были применены средства, которые имитировали взрывы боеприпасов.

При этом российская сторона вводила режим прекращения огня, подчеркнули в ведомстве.

В министерстве добавили, что российские военные, несмотря на провокацию Киева, обеспечили безопасный переход наблюдателей МАГАТЭ на атомную электростанцию.