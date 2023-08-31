На Украине объяснили отказ Германии поставлять ВСУ ракеты Taurus

Германия не желает поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus из-за страха перед Россией . Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Алексей Данилов высказался в интервью Welt.

«Некоторые боятся раздражать Россию, что с нашей точки зрения совершенно неправильно», — заявил он, выразив мнение, что те, кто боятся, «обязательно проигрывают».

До этого обозреватель Welt Тор Барфус заявлял, что канцлер ФРГ Олаф Шольц вредит и Германии, и Украине, сомневаясь в решении о передаче Киеву ракет Taurus.