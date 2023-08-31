На Украине погиб воевавший на стороне Киева наемник из Великобритании
На Украине в результате российского минометного обстрела погиб британский наемник Сэм Ньюи, который состоял в рядках подразделения «Темные ангелы», воевавшего на стороне Киева. Об этом сообщает «РИА Новости».
Известно, что 22-летний Ньюи являлся студентом из Бирмингема и не имел военного опыта. Его гибель на Украине подтвердил его брат Дэн, он также участвовал в боевых действиях на Украине. По его мнению, Ньюи «отдал жизнь за людей, которых никогда не знал».
Подразделение «Темные ангелы» создал экс-парашютист из Великобритании Дэниель Берк. На Украину он приехал в 2022 году, но через время перестал участвовать в боевых действиях, начав помогать в эвакуации из прифронтовой зоны. В середине августа 2023 года Берк пропал без вести.
Рамблер: главные новости