На Украине погиб воевавший на стороне Киева наемник из Великобритании

На Украине в результате российского минометного обстрела погиб британский наемник Сэм Ньюи, который состоял в рядках подразделения «Темные ангелы», воевавшего на стороне Киева. Об этом сообщает «РИА Новости».

Известно, что 22-летний Ньюи являлся студентом из Бирмингема и не имел военного опыта. Его гибель на Украине подтвердил его брат Дэн, он также участвовал в боевых действиях на Украине. По его мнению, Ньюи «отдал жизнь за людей, которых никогда не знал».