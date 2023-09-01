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Глава ГУР Украины признал большие потери ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери в ходе контрнаступления, население страны постепенно привыкает к ним. Об этом Кирилл Буданов в эфире телеканала «1+1».

«Сказать легко — это будет неправдой. Потерь много, постепенно идет привыкание, но это тоже ненормально. Но это правда», — признал Буданов.

Ранее в Запорожской области сообщили, что Российская армия за одну ночь ликвидировала несколько штурмовых групп украинской сил в районе поселка Вербовое в Запорожской области.

27 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова воевать долго.

Зеленский заявил, что при блокаде Черного моря Россия «останется без кораблей»

«Мы готовы воевать долго, не теряя людей, минимизировав жертвы, как с примером Израиля. Можно так жить», — сказал он.

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