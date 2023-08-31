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Украинские военные получили свыше 1000 беспилотников

Вице-премьер Украины Михаил Федоров заявил, что Вооруженным силам Украины поставили свыше 1000 беспилотных летающих аппаратов. Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале.

Украинские военные получили свыше 1000 беспилотников
© Газета.Ru

«Усиливаем «Армию дронов». Отправили на фронт более 1000 беспилотников (900 FPV-дронов, а также более 100 Mavic и Matrice — «Газета.Ru») и 30 роботизированных систем. Это украинские инновационные разработки, которые помогут военным отдаленно вести бой», — сообщил Федоров.

При этом он отметил, что украинским военным поставили 25 боевых турелей «Сабля» на дистанционном управлении.

Ранее Лондон приступил к передаче Киеву очередной партии разведывательных беспилотников. В сообщении указано, что поставки вооружений финансируются Международным фондом для Украины. При этом данная организация находится под непосредственным управлением Соединенного Королевства.

Также отмечается, что бойцы Вооруженных сил Украины уже приступили к тренировкам по управлению новыми дронами. Ожидается, что в рамках этого пакета помощи Киев получит более 100 единиц техники.

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