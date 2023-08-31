NYT: Украина разрабатывает около шести моделей БПЛА с большой дальностью полета

Украина занимается разработкой около шести моделей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с большой дальностью полета. Об этом пишет газета New York Times, ссылаясь на украинских конструкторов.

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Как сообщает издание, среди этих моделей беспилотников есть модели дронов, которые будут способны пролететь свыше 1000 км.

На этой неделе интернет-издание Business Insider написало, что на Украине при содействии США разработали новые виды наземных дронов.

Военные аналитики отметили, что в разработке моделей участвовало подразделение Министерства обороны США. Украинские власти рассчитывает ввести новые дроны в эксплуатацию в течение следующих нескольких недель.