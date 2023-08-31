NYT: Украина разрабатывает около шести моделей БПЛА с большой дальностью полета

В США заявили, что Украина разрабатывает около шести моделей дальнобойных дронов
Украина занимается разработкой около шести моделей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с большой дальностью полета. Об этом пишет газета New York Times, ссылаясь на украинских конструкторов.
Как сообщает издание, среди этих моделей беспилотников есть модели дронов, которые будут способны пролететь свыше 1000 км.
На этой неделе интернет-издание Business Insider написало, что на Украине при содействии США разработали новые виды наземных дронов.
Военные аналитики отметили, что в разработке моделей участвовало подразделение Министерства обороны США. Украинские власти рассчитывает ввести новые дроны в эксплуатацию в течение следующих нескольких недель.
До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что количество беспилотников, совершающих атаки на территории России, «будет увеличиваться». При этом он подчеркнул, что, по официальной позиции Киева, эти БПЛА — «неустановленной природы».