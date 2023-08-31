За последние сутки ВСУ потеряли до 675 военнослужащих, несколько американских боевых машин пехоты и артиллерийскую систему М777. Об этом сообщается в новой сводке Минобороны.

На Купянском направлении ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, два автомобиля, польскую самоходную артиллерийскую установку Krab и две гаубицы Д-20.

В районе города Петровское ЛНР был уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ.

На Донецком направлении потери ВСУ составили до 365 военнослужащих, три американские боевые машины пехоты Bradley, два бронетранспортера, 32 автомобиля, установка Krab, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Запорожском направлении ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, два автомобиля, американскую артиллерийскую систему М777, чешскую боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire, а также три гаубицы Д-30.

На Краснолиманском направлении потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, три боевые бронированные машины, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30, на Южно-Донецком направлении - до ста военнослужащих, четыре автомобиля, две гаубицы «Мста-Б», а также американское орудие М119.

На Херсонском направлении украинская армия потеряла до 20 военнослужащих, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30.

В районе Славянска был уничтожен зенитный ракетный комплекс С-200, в районе Угледара были поражены пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ и полевой лагерь подготовки украинских военных. Также за последние сутки было уничтожено 32 украинских беспилотника.