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Российские войска уничтожили до 365 солдат ВСУ на Донецком направлении

Военнослужащие российской армии в ходе боёв на Донецком направлении ликвидировали порядка 365 украинских бойцов, заявило Минобороны России.

Российские войска уничтожили до 365 солдат ВСУ на Донецком направлении
© РИА Новости

Также сообщается, что подразделения группировки войск «Юг» при поддержке артиллерии и авиации пресекли шесть атак противника в Богдановке, Майорске и Авдеевке.

ВСУ потеряли три боевые машины пехоты Bradley, два бронетранспортёра, 32 автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку Krab и гаубицы Д-20 и Д-30.

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили в ДНР украинский зенитный ракетный комплекс С-200.