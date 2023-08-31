Российские войска уничтожили до 365 солдат ВСУ на Донецком направлении
Военнослужащие российской армии в ходе боёв на Донецком направлении ликвидировали порядка 365 украинских бойцов, заявило Минобороны России.
Также сообщается, что подразделения группировки войск «Юг» при поддержке артиллерии и авиации пресекли шесть атак противника в Богдановке, Майорске и Авдеевке.
ВСУ потеряли три боевые машины пехоты Bradley, два бронетранспортёра, 32 автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку Krab и гаубицы Д-20 и Д-30.
Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили в ДНР украинский зенитный ракетный комплекс С-200.