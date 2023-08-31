В районе Славянска уничтожен украинский ЗРК С-200

Кроме того, в районе города Угледар уничтожены два склада боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ и пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ. Также на этом направлении уничтожен полевой лагерь подготовки военнослужащих ВСУ, говорится в Telegram-канале ведомства.