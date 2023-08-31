В районе Славянска уничтожен украинский ЗРК С-200
Российские силы уничтожили в районе города Славянск ДНР украинский зенитный ракетный комплекс С-200, сообщили в Минобороны России.
Кроме того, в районе города Угледар уничтожены два склада боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ и пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ. Также на этом направлении уничтожен полевой лагерь подготовки военнослужащих ВСУ, говорится в Telegram-канале ведомства.
Помимо этого, российские силы уничтожили до 85-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, американскую артиллерийскую систему М777, боевую машину реактивной системы залпового огня «Vampire» чешского производства, а также три гаубицы Д-30.
Накануне Минобороны сообщало, что российские военные ударом «Искандера» уничтожили вагоны с боеприпасами для ВСУ.