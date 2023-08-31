Британский флот начал следить за российскими кораблями

Королевский военно-морской флот Великобритании (Royal Navy) отслеживает российские корабли вблизи территориальных вод королевства. Об этом сообщает Reuters.

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В RN сообщили, что военные корабли и патрульные самолеты отследили ряд российских судов вблизи британских вод в рамках скоординированной операции по наблюдению.

В июне этого года сообщалось, что британский эсминец HMS Defender сопроводил три российских военных корабля, которые проплывали вблизи территориальных вод Великобритании.

До этого ВВС Великобритании информировали о совместном со шведами перехвате российских самолетов-истребителей Ил-20 и Су-27 возле воздушного пространства Швеции.