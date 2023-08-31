Иран обвинил «Моссад» в подготовке диверсии на оборонных объектах

Разведка Ирана обвинила израильскую разведывательную службу «Моссад» в подготовке диверсии на иранских оборонных объектах. Об этом сообщает Tasnim.

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По данным агентства, члены преступной группировки, которой напрямую руководил «Моссад», планировали сорвать запуск иранских ракет с помощью поставок некачественных деталей. По замыслу диверсантов, из-за этого ракеты должны были взрываться при запуске.

Все подозреваемые задержаны.

Также Tasnim сообщает, что силы иранского министерства разведки ликвидировали несколько террористических и диверсионных ячеек, связанных с Израилем.

В заявлении министерства говорится, что диверсионные ячейки были частью обширной сети, которая провела несколько операций в четырех иранских провинциях.

В министерстве заявили об аресте 14 предполагаемых преступников, а также о конфискации 43 «мощных и готовых к использованию бомб».