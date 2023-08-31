Иран обвинил «Моссад» в подготовке диверсии на оборонных объектах
Разведка Ирана обвинила израильскую разведывательную службу «Моссад» в подготовке диверсии на иранских оборонных объектах. Об этом сообщает Tasnim.
По данным агентства, члены преступной группировки, которой напрямую руководил «Моссад», планировали сорвать запуск иранских ракет с помощью поставок некачественных деталей. По замыслу диверсантов, из-за этого ракеты должны были взрываться при запуске.
Все подозреваемые задержаны.
Также Tasnim сообщает, что силы иранского министерства разведки ликвидировали несколько террористических и диверсионных ячеек, связанных с Израилем.
В заявлении министерства говорится, что диверсионные ячейки были частью обширной сети, которая провела несколько операций в четырех иранских провинциях.
В министерстве заявили об аресте 14 предполагаемых преступников, а также о конфискации 43 «мощных и готовых к использованию бомб».
Ранее в Иране заявили об аресте предполагаемых «агентов «Моссада», готовивших диверсии на ядерном объекте. Иранские власти также обвиняют Израиль в убийстве своих ученых-ядерщиков в 2020 году.