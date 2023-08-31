Данилов: западные СМИ преувеличивают данные о потерях ВСУ

Данные о потерях украинской армии, которые приводят западные СМИ, преувеличенны и недостоверны, заявил в интервью немецкому изданию Welt секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.
По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не настолько большие, «чтобы говорить о потерях в 70 тысяч военных».
«Те, кто называет такие цифры, очевидно, не владеют точной информацией о ситуации в нашей стране. Мне непонятно, почему уважаемые журналисты распространяют такую недостоверную информацию о наших потерях», — сказал Данилов.
Ранее авторы The New York Times, ссылаясь на официальные лица США, писали, что Вашингтон оценивает ущерб украинской армии в 70 000 бойцов, раненых — от 100 000 до 120 000.
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