МиГ-31 сопроводил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Российский истребитель перехватил норвежский самолет в Баренцевом море
Российский истребитель МиГ-31 в четверг сопроводил самолет патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии в небе над Баренцевым морем, сообщило Минобороны России.
Средства контроля воздушного пространства над акваторией моря зафиксировали движущуюся к границе России воздушную цель, для ее опознавания и недопущения нарушения госграницы подняли МиГ-31, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Экипаж истребителя определил цель как норвежский «Посейдон», при приближении МиГ-31 иностранное воздушное судно развернулось от границы.
Подчеркивается, что полет проводился в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.
В конце августа МиГ-29 поднимали в воздух для перехвата норвежского «Посейдона» у российской границы.