МиГ-31 сопроводил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Российский истребитель МиГ-31 в четверг сопроводил самолет патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии в небе над Баренцевым морем, сообщило Минобороны России.

Средства контроля воздушного пространства над акваторией моря зафиксировали движущуюся к границе России воздушную цель, для ее опознавания и недопущения нарушения госграницы подняли МиГ-31, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Экипаж истребителя определил цель как норвежский «Посейдон», при приближении МиГ-31 иностранное воздушное судно развернулось от границы.

Подчеркивается, что полет проводился в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.