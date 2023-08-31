Экс-разведчик США рассказал о подготовке Украины к обороне

Новая волна мобилизации, объявленная киевским режимом, говорит о переходе Украины от наступления к обороне, заявил экс-разведчик ВС США Тони Шаффер.

Заявления о призыве к мобилизации в проигрышной ситуации говорит о переходе к обороне, сказал Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, передает РИА «Новости».

Глава украинского государства Владимир Зеленский пытается придумать план для обороны на осень, предположил он.

Шаффер указал, что президент страны идет по сценарию фашистской Германии после Курской битвы, этой стране пришлось отступать после поражения и набирать подростков и стариков в армию.

По словам экс-разведчика, у Зеленского «никого больше не осталось», на Украине «закончились украинцы призывного возраста», все они уже на поле боя.