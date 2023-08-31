Эрдоган анонсировал первый полет турецкого истребителя пятого поколения
Турецкий истребитель пятого поколения KAAN может совершить первый полет уже в конце 2023 года. Об этом сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Напомним, что еще в январе этого года гендиректор турецкой компании Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Темел Котиль заявил, что KAAN впервые поднимется в воздух до конца 2023 года. В марте 2023 года перспективный стелс-истребитель успешно прошел рулежные испытания.
Во время выступления в честь Дня Вооруженных сил Эрдоган выразил надежду, что ранее обозначенные планы будут выполнены и KAAN совершит первый полет в этом году.
Работа над проектом нового истребителя начались еще в 2016 году. Первоначально планировалось, что KAAN совершит первый полет с турецким двигателем в 2028 году, однако благодаря быстрой разработке сроки испытаний удалось сдвинуть. Ожидается, что поставки военного самолета в ВВС Турции начнутся к 2028 году.