$95.93+0.22104.45+0.97

Китай опроверг слухи об аварии на атомной подлодке в Тайваньском проливе

Информация об аварии на китайской атомной подлодке в Тайваньском проливе не соответствует действительности. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.

Китай опроверг слухи об аварии на атомной подлодке в Тайваньском проливе
© globallookpress.com

«Соответствующие сообщения являются абсолютной ложью», — заявил он.

Напомним, что на прошлой неделе в СМИ и соцсетях стали появляться сообщения о том, что атомная подлодка Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) потерпела аварию в Тайваньском проливе. Весь ее экипаж якобы погиб. При этом некоторые блогеры утверждали, что инцидент произошел не в проливе, а в Желтом море, между Китаем и Южной Кореей.

До заявления Минобороны Китая информацию опровергли власти Тайваня. Минобороны острова заявляло, что не нашло каких-либо доказательств происшествия с китайской подлодкой в проливе.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости