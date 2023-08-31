Китай опроверг слухи об аварии на атомной подлодке в Тайваньском проливе

Информация об аварии на китайской атомной подлодке в Тайваньском проливе не соответствует действительности. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.

Напомним, что на прошлой неделе в СМИ и соцсетях стали появляться сообщения о том, что атомная подлодка Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) потерпела аварию в Тайваньском проливе. Весь ее экипаж якобы погиб. При этом некоторые блогеры утверждали, что инцидент произошел не в проливе, а в Желтом море, между Китаем и Южной Кореей.