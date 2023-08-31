"У противника на запорожском направлении все сильнее и сильнее проявляются явные признаки усталости, что, конечно, связано в первую очередь со слаженными действиями наших подразделений, которые каждый день дают жесткий отпор врагу, и с результатами наступления противника - колоссальными потерями. <...> Наша разведка сообщает, что у противника уже панические настроения", - заметил Балицкий.