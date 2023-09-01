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Силы РФ уничтожили в Херсонской области 120-мм миномет и потопили лодку с военными ВСУ

Российские силы за сутки уничтожили в Херсонской области 120-мм миномет с расчетом и боекомплектом и потопили лодку с шестью военнослужащими украинской армии. Об этом сообщили журналистам в оперативных службах региона.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены лодка и шесть боевиков ВСУ, 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему, потери: три боевика ВСУ уничтожены, четверо получили ранения различной степени тяжести", - сказали в оперативных службах.

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Помимо этого, в островной зоне уничтожены две позиции украинской армии, а на каховском направлении - место временной дислокации одного из подразделений ВСУ.

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