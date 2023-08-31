ВСУ рассказали о потере двух Ми-8 в Донбассе

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Илья Евлаш подтвердил потерю двух украинских многоцелевых вертолетов Ми-8 в Донбассе. Его комментарий приводит «РБК-Украина».

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По словам Евлаша, авария произошла в Краматорском районе, однако причины ее неизвестны.

«Да, действительно, произошла авиакатастрофа с участием двух вертолетов Ми-8. Они находились на боевой задаче», — сказал он.

Начальник пресс-службы сообщил, что в настоящее время следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Предварительно известно, что спасти шесть летчиков не удалось.