Военнослужащие ЧФ отработали на сборах навыки по борьбе с БПЛА

"В ходе боевых стрельб расчеты комплексов успешно поразили мишени, которые по своим геометрическим, баллистическим и радиолокационным характеристикам имитировали различные виды воздушных целей противника. Мишени позволили отработать широкий спектр учебных упражнений по обнаружению, распознаванию, сопровождению и уничтожению средств воздушного нападения. Помимо этого, военнослужащие отработали навыки по борьбе с беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении.