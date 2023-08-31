Украинцы в ходе контрнаступления постепенно оттесняют российских военных и «снова превзошли все ожидания». Об этом заявил CNN генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Вооруженные силы Украины с 4 июня 2023 года ведут широко анонсированное наступление. По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, только за июль ВСУ потеряли более 20 тысяч военнослужащих и более двух тысяч единиц различного вооружения, в том числе и переданного странами Запада.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что наступление ведется по нескольким направлениям, однако продвигаться войскам приходится через заминированные территории.

По словам Столтенберга, несмотря на хорошие российские укрепления, украинцам удается «постепенно завоевывать позиции», «добиваться успехов» и оттеснять российские войска.

При этом генеральный секретарь Североатлантического альянса не согласился с критикой западных военных и экспертов, говорящих о медленных темпах контрнаступления.