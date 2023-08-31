Украина получила четыре из 14 обещанных США систем VAMPIRE

В середине 2023 года Украина получила четыре из 14 систем противодействия беспилотникам VAMPIRE, которые в январе пообещали поставить американские власти. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на американских военных.

По данным Пентагона, украинские войска уже используют американскую ракетную систему VAMPIRE для отражения атак беспилотников.

Оружие, произведенное компанией L3Harris Technologies Inc., перевозится на грузовиках, рассказали Bloomberg News в Управлении закупок и обеспечения Пентагона. По словам военных, Киев получит оставшиеся десять систем до конца 2023 года.

9 января в Министерстве обороны США объявили о заключении контракта на поставку ВСУ 14 ракетных комплексов VAMPIRE. Стоимость контракта - 40 миллионов долларов.

Система VAMPIRE использует высокочувствительные датчики для отслеживания угроз, включая атаки беспилотников, а затем перехватывает их с помощью боеприпасов с лазерным наведением. Система спроектирована таким образом, чтобы ее можно было разместить в кузове коммерческого пикапа.