Минобороны Японии запросило на 2024 год рекордный бюджет

Министерство обороны Японии запросило рекордно высокий бюджет на 2024 финансовый год в объеме около $53 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, опубликованный на сайте ведомства.

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Бюджет собираются увеличить более чем на 27% по сравнению с текущими ассигнованиями на эти цели. В заявке 755 млрд иен ($5,17 млрд), которые хотят направить на приобретение и разработку ракет большой дальности.

Одновременно в планах — начало разработки японской ракеты класса «воздух-воздух» для истребителей нового поколения и гиперзвуковых ракет-перехватчиков.

В ведомстве уточнили, что на укрепление сухопутных, морских и воздушных в следующем году необходимо 1,378 трлн иен ($9,44 млрд). Деньги пойдут на закупку танков, создание новых эсминцев и формирование эскадрильи современных истребителей F35B.

Более 379 млрд иен (около $2,5 млрд) потребуется на строительство двух кораблей, оснащенных системой ПРО Aegis.