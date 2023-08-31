Артиллеристы ВС России помогли штурмовикам выйти к Первомайскому в ДНР

Российские артиллеристы 11-го полка помогли штурмовикам пробраться к населённому пункту Первомайское в Донецкой Народной Республике.

Видео успешной операции было снято в августе прошлого года, опубликовать его ранее было невозможно из-за оперативной обстановки на этом участке фронта.

Эти кадры являются четвёртой частью большого репортажа военного корреспондента RT Андрея Филатова о боях на Донецкой кольцевой.

На видео можно увидеть, как российские военные не только поразили артиллерию ВСУ во время контрбатарейной борьбы, но и усложнили ротацию противника.