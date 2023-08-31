Подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что в Купянске обнаружили разведгруппу наемников из стран НАТО, которая не подчиняется командирам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он сообщил в беседе с aif.ru.

Марочко уточнил, что наемники собирают объективные данные о боевых действиях, поскольку Запад испытывает их нехватку из-за искажения информации ВСУ. Англоязычные военные, входящие в состав подразделения, обладают хорошей экипировкой, а также средствами связи и беспилотной авиацией.

«Это абсолютно автономное подразделение, которое не подчиняется Киеву от слова совсем. Они работают в автономном режиме и игнорируют все украинское командование. Не подчиняются [главнокомандующему Сухопутными войсками ВСУ Александру Сырскому», — рассказал военный эксперт.