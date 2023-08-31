В Нигере мятежники поставили ультиматум французским военным

Военные, захватившие власть в Нигере потребовали полного вывода французских войск из страны к 3 сентября. Об этом сообщает Al Mayadeen.

Сейчас в Нигере находятся около 1500 французских военнослужащих.

Ожидается, что до конца этой недели сторонники вывода французских войск организуют бессрочную акцию протеста. Некоторые из них призывают отключить подачу воды и электричества на французскую базу, а также прекратить поставки продовольствия.

На прошлой неделе военные-мятежники потребовали от французского посла Сильвена Итте покинуть страну в течение 48 часов из-за «действий французского правительства, противоречащих интересам Нигера». Посол не отреагировал на вызов в министерство иностранных дел страны, которое находится под контролем мятежников, и отказался встречаться с их представителями. Позже президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что посол останется на своем посту.

В конце июля в Нигере, который обрел независимость от Франции в 1960 году, произошел военный переворот. Военные отстранили президента Мохамеда Базума от власти, закрыли границу и ввели комендантский час. Генерал Абдурахман Тчиани объявил себя новым главой государства.