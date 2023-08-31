Экс-разведчик США рассказал, почему ВСУ терпят поражение

Украинские военные добились бы большего успеха в ходе контрнаступления, если бы их действия планировали в США, заявил бывший разведчик американских вооруженных сил Тони Шаффер.

Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что США располагают эффективными бронетанковыми соединениями, которые предназначены для проникновения вглубь обороны противника. По его словам, эти силы хорошо проявили себя в Ираке.

«Если бы мы это делали (планировали наступление ВСУ – прим. ВЗГЛЯД), то мы бы никогда не посоветовали делать то, что они делают сейчас», – приводит его слова РИА «Новости».

Эксперт заявил, что если советники из США и принимают участие в консультациях с Киевом, то ВСУ не всегда следуют полученным от американской стороны рекомендациям.

«Либо у нас самые некомпетентные командиры и генералы на поле боя, что возможно, либо украинцы просто не принимают указаний и не слушают», – предположил Шаффер.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно анализировала серию публикаций в западных СМИ с критикой украинского контрнаступления.