Российские военные группировки войск «Центр» отразили на краснолиманском направлении атаки штурмовых групп Украины, в том числе бойцов бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), уничтожено более 60 украинских военных. Об этом сообщил РИА Новости глава пресс-центра группировки войск Александр Савчук.

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По его словам, атака штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также 12-й бригады «Азов» была отражена в районах Ямполовского участка и Серебрянского лесничества, в том числе ударами авиации и огнем артиллерии.

Потери противника составили более 60 военнослужащих. Также уничтожены боевая машина пехоты, боевая бронированная машина и два пикапа, сбиты два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) «Лелека-100».

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы вскрыты и подавлены около 30 артиллерийских позиций украинских военных, уничтожена гаубица «Мста-Б» с боевым расчетом.