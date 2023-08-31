В столкновении с израильскими силами в Наблусе ранены почти 40 палестинцев

Израильские военные пошли в наступление в городе Наблус на Западном берегу, в результате рейда пострадали несколько десятков палестинцев. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию организации Красного полумесяца.

Ранее Армия обороны Израиля доложила, что три солдата и офицер получили ранения от сработавшего рядом с ними взрывного устройства в Наблусе у входа в гробницу Иосифа.