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В столкновении с израильскими силами в Наблусе ранены почти 40 палестинцев

Израильские военные пошли в наступление в городе Наблус на Западном берегу, в результате рейда пострадали несколько десятков палестинцев. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию организации Красного полумесяца.

В столкновении с израильскими силами в Наблусе ранены почти 40 палестинцев
© РИА Новости

Ранее Армия обороны Израиля доложила, что три солдата и офицер получили ранения от сработавшего рядом с ними взрывного устройства в Наблусе у входа в гробницу Иосифа.

Как уточняет организация Красного полумесяца, 39 палестинцев получили ранения в ходе атаки сил Израиля, медицинский персонал оказал им помощь. Уточняется, что израильские военные применили газ.

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