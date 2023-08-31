В РФ отказались закрывать уголовные дела против добровольцев СВО
Комиссия правительства России отвергла законопроект, освобождающий от уголовной ответственности лиц, которые решили пойти добровольцами в воинские формирования, чтобы принять участие в боевых действиях на Украине. Об этом пишет ТАСС в своем Telegram-канале.
Как говорится в сообщении, причина отказа заключается в том, что документ не учитывал необходимость возмещения подозреваемым или обвиняемым вреда, причиненного преступлением.
Проект был внесен в Государственную Думу Законодательным собранием Челябинской области. Реализация инициативы предусматривала поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, по которым следователь, прокурор или дознаватель с согласия прокурора могли закрыть уголовное дело против подозреваемого или обвиняемого в преступлении небольшой или средней тяжести, но с условием, что он отправится добровольцем на фронт.