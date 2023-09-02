КНДР запустила крылатые ракеты в сторону Желтого моря

КНДР произвела запуск крылатых ракет в сторону Желтого моря. Об этом сообщает РИА Новости.

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"Северная Корея произвела пуск нескольких крылатых ракет в Желтое море", - говорится в сообщении.

Отмечается, что о количестве, высоте и дальности ракет на данный момент не сообщается. Ранее сообщалось, что КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря из района Сунан в окрестностях Пхеньяна.

До этого стало известно, что Южная Корея, США и Япония в ответ на запуск Северной Кореей на прошлой неделе космической ракеты провели в международных водах трехсторонние учения по противоракетной обороне. В военно-морских силах Южной Кореи заявили, что учения были проведены в ответ на надвигающиеся ядерные и ракетные угрозы КНДР.