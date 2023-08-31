Украинские войска за сутки 78 раз обстреляли территорию ДНР
Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 78 раз обстреляли территорию ДНР, применив в общей сложности 247 различных боеприпасов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«За истекшие сутки представительство сообщало о 78 фактах ведения огня со стороны ВФУ», — говорится в сообщении.
Представительство доложило, что украинская сторона выпустила 247 различных боеприпасов. Обстрелы велись из AGM-88 HARM, РСЗО, артиллерии 152 и 155 миллиметров, включая ударные беспилотные летательные аппараты и кассетную боевую часть.
Под огонь попали девять населенных пунктов ДНР: Светлодарск, Благодатное, Ясиноватая, Горловка, Донецк, Макеевка, Ясиноватский район, Еленовка, Владимировка.
Один мирный житель в населенном пункте Землянки погиб, еще 15 человек, включая двух детей, получили ранения.