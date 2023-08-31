Украинские войска за сутки 78 раз обстреляли территорию ДНР

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 78 раз обстреляли территорию ДНР, применив в общей сложности 247 различных боеприпасов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).