Минобороны прокомментировало атаку на Крым и Брянскую область

Минобороны России заявило о пресечении атаки ВСУ на Крым и Брянскую область. Об этом ведомство сообщило журналистам, передает ТАСС.

Как утверждает министерство, российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Брянской области и ракету над Крымом.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили ракету в восточной части республики. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

До этого в пресс-службе Минобороны Российской Федерации заявили, что очередная попытка украинских сил совершить террористическую атаку по объектам на территории России была пресечена утром 28 августа около 11.30.

25 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что над морем в районе мыса Херсонес были уничтожены несколько беспилотников.