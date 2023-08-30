Полномочия действующего главы Североатлантического альянса (НАТО) Йенса Столтенберга больше не будут продлеваться. Об этом он сам заявил в беседе с журналистами.

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— Да, это мое последнее продление, — ответил Столтенберг на соответствующий вопрос в интервью CNN.

4 июля Столтенберг сообщил, что останется на своем посту до 1 октября 2024 года. При этом Столтенберг заявлял, что уйдет в отставку осенью 2023 года. По мнению автора китайского издания Global Times, это указывает на раскол внутри альянса и усиление влияния Соединенных Штатов на союзников.

Существенных изменений в отношениях России и Североатлантического альянса при Столтенберге ждать не стоит. Такое мнение высказал сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

конце прошлого года он сообщил, что может получить новую должность по истечении его срока на посту генсека главного западного военно-политического блока. Кроме того, в данном вопросе свою роль могут сыграть Соединенные Штаты, которые хотят увидеть Столтенберга на посту главы Международного валютного фонда.