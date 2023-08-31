Российские средства ПВО перехватили две управляемые авиабомбы JDAM, сообщили в Минобороны России.

Кроме того, система ПВО РФ перехватила два реактивных снаряда HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM.

В оборонном ведомстве также отчитались об уничтожении склада боеприпасов ВСУ на херсонском направлении. На купянском направлении ВС РФ отразили пять контратак украинской стороны. Отмечается, что потери противника за сутки составили около 50 бойцов.