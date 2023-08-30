В Киеве назвали необходимое количество истребителей F-16
Киеву для выполнения задач нужно 60 истребителей F-16. Об этом заявил советник ВС ВСУ Юрий Игнат, передает «РИА Новости»
со ссылкой на украинские СМИ.
«Пусть 60 самолетов… Если они будут рассредоточены по разным оперативным аэродромам, где-то там между ними будут советские истребители. Оперативно вылетели, уничтожили, сели», — сказал он.
Отвечая на вопрос о том, хватит ли их ВСУ, он сказал, что для таких задач «достаточно».
Ранее стало известно, что США одобрили передачу Киеву истребителей F-16 от Дании и Нидерландов.
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