На Украине испытали наземные беспилотники с вооружением

Украина испытала серию наземных беспилотных машин. Об этом Михаила Федорова.

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Он отметил, что в испытаниях приняли участие 25 беспилотников — «от дистанционных турелей до роботов-камикадзе». При этом Федоров не рассказал о возможностях конкретных моделей.

Как пишет издание, на опубликованных министром снимках можно заметить несколько конструкций, включая дрон с камерой, турелью и устройством для подачи боеприпасов. Также на фотографиях изображено несколько моделей без вооружения, блок с антеннами и беспилотник с двумя минами, который может быть дроном-камикадзе.

Отмечается, что аппараты создали в рамках проекта Brave1. По словам представителя проекта, некоторые из испытанных беспилотников могут начать использовать в течение двух-трех недель.

Ранее в августе «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве писали, что Минобороны России поставит в войска больше боевых роботов семейства «Уран» для разминирования и тушения пожаров.