США могут снова разместить ядерное оружие в Великобритании
США снова могут разместить ядерное вооружение на территории Великобритании. Об этом свидетельствуют официальные документы, имеющиеся в распоряжении The Telegraph, передает RT.
Согласно тексту документа, Конгресс США получил запрос на 50 миллионов долларов от ВВС страны на «общежитие для обеспечения мер безопасности» на территории авиабазы Королевских ВВС Великобритании Лейкенхит в Саффолке. До 2008 года там хранилось 110 американских ядерных бомб, отметили в The Telegraph.
При этом в документе используется термин surety, который военные США применяют в отношении ядерного оружия. Также его можно трактовать в качестве «технической возможности для безопасного и надежного хранения ядерного оружия».
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