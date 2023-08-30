США могут снова разместить ядерное оружие в Великобритании

США снова могут разместить ядерное вооружение на территории Великобритании. Об этом свидетельствуют официальные документы, имеющиеся в распоряжении The Telegraph, передает RT.

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Согласно тексту документа, Конгресс США получил запрос на 50 миллионов долларов от ВВС страны на «общежитие для обеспечения мер безопасности» на территории авиабазы Королевских ВВС Великобритании Лейкенхит в Саффолке. До 2008 года там хранилось 110 американских ядерных бомб, отметили в The Telegraph.