Guardian показал эффектные кадры ракетного удара ВС России по цели в Киеве

Британская газета The Guardian опубликовала эффектное видео ракетного удара ВС России по объектам в Киеве. Столица Украины была атакована в ночь на 30 августа.

На кадрах видно, как после попадания раздается мощный взрыв. По данным некоторых ТГ-каналов, был поражен железнодорожный узел.

Напомним, как ранее сообщили в Минобороны РФ, ночью был нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам управления и разведки ВСУ.