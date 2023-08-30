Япония заявила о запуске Северной Кореей баллистической ракеты

Отмечается, что КНДР произвела запуск, когда Южная Корея и США готовятся завершить 11-дневные совместные военные учения, которые Пхеньян осудил.

Ранее США совместно с Японией и Южной Кореей провели военные учения из-за запусков ракет КНДР. В учениях, прошедших к югу от южнокорейского острова Чеджу, приняли участие эсминцы, оснащенные системой Aegis для отслеживания и сбивания ракет. Маневры были сосредоточены на обнаружении и контроле снарядов, обмене информацией о гипотетических запусках северокорейских баллистических ракет.