Кулеба обсудил с Макроном военную помощь Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном военную помощь Киеву. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).

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«Имел честь быть принятым президентом Франции Эммануэлем Макроном после его контактов с президентом Украины Владимиром Зеленским. Обсудили дальнейшую военную поддержку», — написал глава МИД.

По словам Кулебы, он также обсудил с Макроном «формулу мира», предложенную Киевом, и поставки украинского зерна в разные страны, в том числе в государства Африки.