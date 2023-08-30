Крымский мост защитили от атак катеров-камикадзе ВСУ баржами

Вдоль Крымского моста разместили семь барж, которые защитят от атак безэкипажных катеров-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Баржи заметны на опубликованных спутниковых снимках. Как отмечает канал, предполагается, что между баржами натянут тросы и цепи — они образуют защитный барьер-ловушку для катеров ВСУ при попытке удара по мосту.

Ранее сообщалось, что четыре катера с десантом ВСУ безуспешно попытались высадиться в Крыму. По ним нанес удар российский самолет, вылетевший с военного аэродрома на полуострове, после этого украинские катера развернулись и уплыли в сторону острова Змеиный. Минобороны России позже сообщило, что 30 августа на востоке от острова Змеиный истребителем Су-30 был уничтожен быстроходный военный катер ВСУ с экипажем.