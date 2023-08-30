Вооруженные силы Украины (ВСУ) рискуют лишиться всего личного состава уже в ближайшее время, что ознаменует завершение контрнаступления. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил американский радиоведущий Гарланд Никсон.

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По словам журналиста, сейчас в рядах украинской армии наблюдается дефицит военнослужащих. В частности, киевским властям не хватает солдат для продолжения наступления в зоне боевых действий.

«В такой ситуации им будет сложно и обороняться», — подчеркнул Никсон.

Также он добавил, что Украина постепенно теряет поддержку со стороны западных стран. Правительствам этих государств становится все труднее убедить людей в необходимости помогать Киеву, резюмировал радиоведущий.